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Москва

ЕК ужесточила правила путешествий по Евросоюзу 

Российская Газета 55 минут назад
Правила путешествий по Евросоюзу ужесточили из-за коронавируса
Фото: Reuters
Еврокомиссия приняла новые правила путешествий по Евросоюзу. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, этого потребовала текущая эпидемиологическая ситуация.

"Ситуация в Европе с новыми вариантами коронавируса заставила нас принять трудные, но необходимые решения. Мы должны обеспечить безопасность и запретить осуществление необязательных поездок", — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, среди новых мер обязательное прохождение теста на COVID-19 за три дня до поездки, карантин по прибытии и обязательное заполнение каждым путешественником регистрационных форм пассажира, где будет указано его местопребывания. Кстати, эти формы еще предстоит разработать.

"Нам необходимо остановить распространение любых разновидностей вируса и обеспечить безопасность всех нас", — подчеркнула глава ЕК.

Она также отметила, что необходимо всеми возможными способами избежать закрытия границ и поддерживать работу единого рынка.

"Люди сейчас как никогда нуждаются в доступе к товарам первой необходимости, таким как продукты питания или лекарства", — добавила фон дер Ляйен.

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В мире , ЕС , Еврокомиссия
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