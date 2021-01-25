Правила путешествий по Евросоюзу ужесточили из-за коронавируса

Еврокомиссия приняла новые правила путешествий по Евросоюзу. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, этого потребовала текущая эпидемиологическая ситуация.
"Ситуация в Европе с новыми вариантами коронавируса заставила нас принять трудные, но необходимые решения. Мы должны обеспечить безопасность и запретить осуществление необязательных поездок", — отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, среди новых мер обязательное прохождение теста на COVID-19 за три дня до поездки, карантин по прибытии и обязательное заполнение каждым путешественником регистрационных форм пассажира, где будет указано его местопребывания. Кстати, эти формы еще предстоит разработать.
"Нам необходимо остановить распространение любых разновидностей вируса и обеспечить безопасность всех нас", — подчеркнула глава ЕК.
Она также отметила, что необходимо всеми возможными способами избежать закрытия границ и поддерживать работу единого рынка.
"Люди сейчас как никогда нуждаются в доступе к товарам первой необходимости, таким как продукты питания или лекарства", — добавила фон дер Ляйен.