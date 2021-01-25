Позицию властей Украины по «Спутнику V» назвали безответственной

"Вакцина "Спутник V" российского производства уже сейчас используется в Сербии, Венгрии и подана на регистрацию в Германии. Я хочу увидеть лицо власти, если в Германии и в других странах Европы начнут использовать для защиты своих граждан "Спутник V" как одну из самых эффективных мер по борьбе с COVID-19. Я считаю, что такая позиция государства является безответственной относительно собственных граждан", — сказал Шуфрич в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.