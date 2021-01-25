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Во Франции заявили, что не выявили неожиданных побочных реакций на вакцину от коронавируса 

ТАСС 1 час назад
Во Франции не выявили побочных реакций на вакцину от коронавируса
Фото: EPA
Медицинские службы, отвечающие за вакцинацию населения во Франции, не выявили неожиданных побочных реакций на прививки от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник глава Верховного комитета по здравоохранению Франции (HAS) Доминик Ле Гюлюдек в эфире радио France Inter.

"Результаты обнадеживают. Сложно было ожидать, что клинические испытания позволят нам получить полную картину, но когда уже миллион человек получили прививку, стало понятно, что нет неожиданных побочных эффектов. Было несколько анафилактических реакций у людей, с которыми такое происходило раньше. То есть [речь идет о людях, у которых] очень сильная форма аллергии, из-за которой людям приходится всю жизнь носить при себе шприц с адреналином", — рассказала она.

По словам Ле Гюлюдек, эффективность вакцины на третьей неделе после получения первой дозы составляет 90%. Она отметила, что хотя вакцинация продвигается не самыми быстрыми темпами, власти сосредоточены не на количественных показателях, а на том, чтобы обезопасить в первую очередь людей из группы риска, максимально снизив нагрузку на реанимационные отделения в будущем.
Распространение "британского" и других завозных вариантов коронавируса, по ее словам, вызывает обеспокоенность, однако пока нет информации, которая позволила бы составить точное представление о темпах роста заболеваемости. В то же время, по словам Ле Гюлюдек, применяемые во Франции вакцины "частично эффективны и в отношении других вариантов".

"Первые выводы были обнародованы две недели назад. Второе подведение итогов будет во вторник или среду. Мы должны оценить, насколько выросло количество госпитализаций в реанимации и оценить увеличение смертности [чтобы принять решение о новых мерах]", — сообщила глава санитарного надзорного органа.

Согласно последним официальным данным, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 70 тыс. человек. Во Франции кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала 27 декабря. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. По состоянию на 24 января, от коронавируса были привиты более 1 млн человек.
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В мире , Франция
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