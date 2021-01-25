Греческий депутат назвал сертификаты вакцинации апартеидом 

Мицотакис предложил на уровне Евросоюза ввести единые цифровые сертификаты вакцинации, что, по его словам, поможет избавиться от ограничений, которые COVID устанавливает на поездки европейских граждан. Это особенно поможет туризму, полагает греческий премьер. В Греции национальные цифровые сертификаты вакцинации начали выдавать с 19 января тем, кто сделал прививки от коронавируса.

Экс-министр раскритиковал идею премьера сделать "скоростную полосу для путешествий".

"И если его предложение не будет принято на уровне ЕС, что наиболее вероятно, у него все готово для реализации в Греции. Похоже, что после "мы принимаем решение и приказываем" об ограничениях и возмутительных штрафах для граждан, он теперь считает, что может наложить ограничения на часть граждан. И они будут молча смотреть на него", — написал Филис в статье в Facebook.

Филис отметил, что дискуссия о таком сертификате началась задолго до того, как Мицотакис выдал его за свою идею, и есть много научных аргументов против сертификата.

"Еще не известны и не скоро появятся научные данные, как долго длится вакцинационная защита; каков уровень иммунитета в общей популяции (вероятно, отличается от того, что показали предыдущие исследования) и передают ли вакцинированные люди болезнь третьим лицам. Более вероятно, на самом деле, что они ее передают. Поэтому они не могут не принимать те же меры предосторожности, что и непривитые", — написал Филис.

Он заявил также, что никто не может разделять граждан на хороших и плохих.

"Граждане не несут ответственность, если они не вакцинированы, и мы не будем наказывать тех, кто не относится к первым группам вакцинации", — заявил политик.

"К тому же, как только такой сертификат откроет "полосы скоростного движения", дикая и хищная коммерциализация не заставит себя ждать. Будьте уверены, что мгновенно разными способами и методами люди, находящиеся у власти (в конце концов, мы это уже видели) или у которых достаточно денег (мы скоро увидим это в гораздо большей степени), смогут пройти вакцинацию, и никто не сможет впоследствии проверить, какие незаконные средства они использовали", — считает Филис.

По его словам, пандемия уже измучила общество.