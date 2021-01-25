Пока вы в маске: 

Инструкция к вакцине «Спутник V» не содержит запрета на вакцинацию онкобольных, в ней лишь отмечается, что препарат нужно применять с осторожностью из-за того, что пациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

На первом месте по числу новых случаев — Москва (2382, почти на 700 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (2116), Подмосковье (1163), Нижегородская (488), Ростовская (386), Свердловская (386), Воронежская (385) области, а также Красноярский край (321).

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе стремительно ухудшается. В связи с этим власти заговорили о третьем локдауне.