Пока вы в маске: врач назвал возможным снятие ограничений по COVID-19 в 2021 году 

Инструкция к вакцине «Спутник V» не содержит запрета на вакцинацию онкобольных, в ней лишь отмечается, что препарат нужно применять с осторожностью из-за того, что пациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

На первом месте по числу новых случаев — Москва (2382, почти на 700 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (2116), Подмосковье (1163), Нижегородская (488), Ростовская (386), Свердловская (386), Воронежская (385) области, а также Красноярский край (321).

Снять значительную часть ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19, можно будет после вакцинации 60–70% населения России, , сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе стремительно ухудшается. В связи с этим власти заговорили о третьем локдауне.

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Роспотребнадзоре создают новую тест-систему для максимально точного выявления различных мутаций коронавируса и снижения вероятности ложноотрицательного результата, рассказал «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.

Начальник одного из центров сестринского ухода в ФРГ Рене Виллмер решил уволить семь сотрудников после их отказа делать прививку от коронавируса.