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Москва

Пока вы в маске: врач назвал возможным снятие ограничений по COVID-19 в 2021 году 

Елена Прошина 2 часа назад

Гинцбург опроверг запрет на вакцинацию «Спутником V» онкобольных

Инструкция к вакцине «Спутник V» не содержит запрета на вакцинацию онкобольных, в ней лишь отмечается, что препарат нужно применять с осторожностью из-за того, что пациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
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В России впервые с ноября выявили менее 20 тысяч случаев COVID-19

На первом месте по числу новых случаев — Москва (2382, почти на 700 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (2116), Подмосковье (1163), Нижегородская (488), Ростовская (386), Свердловская (386), Воронежская (385) области, а также Красноярский край (321).
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Врач назвал возможным снятие ограничений по COVID-19 в 2021 году

Снять значительную часть ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19, можно будет после вакцинации 60–70% населения России, , сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Европа готовится к новому локдауну на фоне скандала с вакцинацией

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе стремительно ухудшается. В связи с этим власти заговорили о третьем локдауне.
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В России создадут новый ПЦР-тест для выявления мутировавшего коронавируса

Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Роспотребнадзоре создают новую тест-систему для максимально точного выявления различных мутаций коронавируса и снижения вероятности ложноотрицательного результата, рассказал «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.
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В Германии отказавшихся от вакцины стали увольнять

Начальник одного из центров сестринского ухода в ФРГ Рене Виллмер решил уволить семь сотрудников после их отказа делать прививку от коронавируса.
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В мире , Видео , Александр Гинцбург , Николай Малышев , Роспотребнадзор , газета "Известия" , РИА Новости , Reuters
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