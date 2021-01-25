Лукашенко: Белоруссия готова к выдаче биометрических паспортов

«Сейчас правительство и должностные лица информируют, что всё готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ», — сказал он.