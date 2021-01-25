Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выдавать биометрические паспорта 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Лукашенко: Белоруссия готова к выдаче биометрических паспортов
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране всё готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт гражданам.
Об этом сообщает БЕЛТА.

«Сейчас правительство и должностные лица информируют, что всё готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ», — сказал он.

Вместе с этим глава страны поручил дополнительно проработать вопрос целесообразности выдачи новых документов с 30 апреля.

«Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов», — добавил он.

Ранее стало известно, что МВД России собирается к 2024 году создать банк биометрических данных россиян и иностранцев для идентификации личности людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
RT на русском: последние новости
На Украине назвали ошибкой отказ от кредитов России в 2013—2014 годах На Украине назвали ошибкой отказ от кредитов России в 2013—2014 годах Свой первый заграничный визит президент Киргизии совершит в Россию Свой первый заграничный визит президент Киргизии совершит в Россию Глава ХДС высказался об антироссийских санкциях Глава ХДС высказался об антироссийских санкциях
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , МВД , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение