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Умер продюсер фильмов Феллини и Скорсезе Альберто Гримальди 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Умер продюсер фильмов Феллини Альберто Гримальди
Фото: Kobal / Shutterstock
Итальянский продюсер Альберто Гримальди, работавший над фильмами Федерико Феллини, Мартина Скорсезе и Бернардо Бертолуччи, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Variety.
О смерти продюсера журналистам рассказал его сын Маурицио Гримальди. По его словам, тот умер от естественных причин.
Гримальди начал карьеру со съемок спагетти-вестернов. Первым фильмом, над которым он работал, стала лента «Тень Зорро» 1962 года. Также он сотрудничал с Серджио Леоне над лентами «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Помимо этого, в фильмографии Гримальди есть такие фильмы, как «Кентерберийские рассказы», «Последнее танго в Париже», «Человек Ла-Манча», «Сало, или 120 дней Содома». Его последней работой стала картина «Банды Нью-Йорка» Скорсезе, вышедшая в 2002 году.
В октябре 2020-го сообщалось о смерти продюсера фильмов «Русский бунт» и «Водитель для Веры» Михаила Зильбермана. Ему было 68 лет.
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В мире , Бернардо Бертолуччи , Мартин Скорсезе
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