12 человек погибло из-за тропического шторма в Африке

По меньшей мере 12 человек погибли на юго-востоке Африки из-за последствий тропического шторма "Элоиза". Об этом сообщил в понедельник телеканал eNCA

По его данным, в Мозамбике , который первым на континенте подвергся удару стихии, за последние трое суток погибли шесть человек, три человека стали жертвами "Элоизы" в Зимбабве, двое — в Эсватини, один — на Мадагаскаре.

Проливные дожди вызвали в Мозамбике, Зимбабве, Эсватини и ЮАР крупные наводнения. Перекрыты многие дороги, залиты поля с посевами. Резкие порывы ветра валят деревья и срывают крыши со зданий. На востоке ЮАР частично закрыт для посещения туристами один из крупнейших заповедников на юге Африки Национальный парк Крюгера. В ряде мест прекращена подача электроэнергии.

Мозамбикская газета Pais передает, что в стране штормом "Элоиза" оказались затронуты 163 тыс. человек. Полностью разрушены 1 069 домов, частично — 3,3 тыс., еще 1,5 тыс. зданий затоплены. Урожай пострадал на площади 136 тыс. га. Согласно данным портала Club of Mozambique , почти 7 тыс. жителей страны были вынуждены покинуть свои жилища. Сейчас в эпицентре шторма находятся северные и восточные районы ЮАР и южная часть Зимбабве.

Тропический шторм "Элоиза" образовался 14 января в Индийском океане. Спустя пять дней он обрушился на северные районы Мадагаскара, принеся проливные дожди. Сейчас "Элоиза" движется, теряя свою силу, во внутренние районы африканского континента по направлению к восточной границе Ботсваны.