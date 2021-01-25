Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Тропический шторм «Элоиза» привел к гибели 12 человек на юго-востоке Африки 

ТАСС и ещё 2 8 часов назад
12 человек погибло из-за тропического шторма в Африке
Фото: EPA
По меньшей мере 12 человек погибли на юго-востоке Африки из-за последствий тропического шторма "Элоиза". Об этом сообщил в понедельник телеканал eNCA.
По его данным, в Мозамбике, который первым на континенте подвергся удару стихии, за последние трое суток погибли шесть человек, три человека стали жертвами "Элоизы" в Зимбабве, двое — в Эсватини, один — на Мадагаскаре.
Проливные дожди вызвали в Мозамбике, Зимбабве, Эсватини и ЮАР крупные наводнения. Перекрыты многие дороги, залиты поля с посевами. Резкие порывы ветра валят деревья и срывают крыши со зданий. На востоке ЮАР частично закрыт для посещения туристами один из крупнейших заповедников на юге Африки Национальный парк Крюгера. В ряде мест прекращена подача электроэнергии.
Мозамбикская газета Pais передает, что в стране штормом "Элоиза" оказались затронуты 163 тыс. человек. Полностью разрушены 1 069 домов, частично — 3,3 тыс., еще 1,5 тыс. зданий затоплены. Урожай пострадал на площади 136 тыс. га. Согласно данным портала Club of Mozambique, почти 7 тыс. жителей страны были вынуждены покинуть свои жилища. Сейчас в эпицентре шторма находятся северные и восточные районы ЮАР и южная часть Зимбабве.
Тропический шторм "Элоиза" образовался 14 января в Индийском океане. Спустя пять дней он обрушился на северные районы Мадагаскара, принеся проливные дожди. Сейчас "Элоиза" движется, теряя свою силу, во внутренние районы африканского континента по направлению к восточной границе Ботсваны.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
ТАСС: последние новости
Президент Афганистана сообщил, что США пересматривают договор с "Талибан" Президент Афганистана сообщил, что США пересматривают договор с "Талибан" Во Франции заявили, что не выявили неожиданных побочных реакций на вакцину от коронавируса Во Франции заявили, что не выявили неожиданных побочных реакций на вакцину от коронавируса Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V" Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины "Спутник V"
Комментарии
В мире , Происшествия , Бейра , Зимбабве , Мадагаскар , Мозамбик , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение