Зеленский резко осудил нападение на украинца во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что напавшие на 15-летнего украинца Юрия в Париже должны оказаться в тюрьме. Он написал об этом в своем Telegram-канале 25 января.

По данным президента, Юрий до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице: врачи стараются быть очень осторожными в прогнозах по поводу юноши, но есть основания надеяться, что он выздоровеет.

«Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткую реакцию государства… Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме», — заявил Зеленский.

По его словам, посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Глава украинского государства добавил, что уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго

Зеленский пообещал, что Киев сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование — необходимые стимулы.

Нападение на подростка произошло 15 января в центре Парижа неподалеку от Эйфелевой башни. Группа вооруженных битами и ножами людей в масках избили Юрия до состояния комы. В СМИ сообщили, что школьник мог стать жертвой вражды и конфликта двух молодежных группировок.