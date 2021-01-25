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Москва

Гордон предрек разрыв Украины на «клочки» 

Павел Тиунов 38 минут назад
Тотальная украинизация страны толкает юго-восточные регионы в «объятия к россиянам», заявил журналист Дмитрий Гордон. По его словам, Киев рискует разорвать Украину на «клочки», сообщает РИА Новости.
Журналист сделал громкое заявление в эфире телеканала «Украина 24». Он прокомментировал вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют.
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
Гордон, комментируя инициативу украинских властей, подчеркнул, что тотальная украинизация разъединяет страну, поскольку в юго-восточных регионах «привыкли торговать по-русски».

«Что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам?» — выразил недоумение журналист.

По его словам, местные жители не хотят насилия над собой, а подобные резкие политически шаги только озлобляют их и отталкивают от Киева.
В конце декабря, как сообщал «Рамблер», бывший губернатор Луганской области генерал Геннадий Москаль заявил, что в скором времени украинцы могут попрощаться с шестью областями, которые с большой долей вероятности войдут в состав Новороссии. По мнению генерала, в ближайшее время список непризнанных республик, наподобие Донецкой и Луганской, могут пополнить Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Основанием для своих предположений Москаль назвал сообщения украинского Генштаба о перемещении российских войск в Крыму.
Комментарии 3
В мире , Видео , Геннадий Москаль , Дмитрий Гордон , РИА Новости
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