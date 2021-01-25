Журналист сделал громкое заявление в эфире телеканала «Украина 24». Он прокомментировал вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют.

Гордон, комментируя инициативу украинских властей, подчеркнул, что тотальная украинизация разъединяет страну, поскольку в юго-восточных регионах «привыкли торговать по-русски».

«Что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам?» — выразил недоумение журналист.

По его словам, местные жители не хотят насилия над собой, а подобные резкие политически шаги только озлобляют их и отталкивают от Киева.