Пока вы спали: Япония развернет новые базы радиоэлектронной борьбы против России 

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Япония развернет новые базы радиоэлектронной борьбы против России и Китая. Об этом сообщает Jiji. Вчера собеседники в Министерстве обороны Японии рассказали агентству, что с марта 2021 года до конца будущего финансового года (апрель 2022-го) будет введено в строй семь новых баз РЭБ на российском (Хоккайдо) и китайском (Окинава) направлениях. Первая база заступит на боевое дежурство в марте в префектуре Кумамото.

Власти России могут перекрыть один из крупнейших каналов вывода денежных средств за рубеж — через исполнительные документы. Об этом сообщает РБК. В настоящее время Центральный банк, Министерство юстиции и участники рынка разрабатывают проект закона, который запретит зачисление денег по исполнительным документам сразу на счета за рубежом. Физические и юридические лица (в том числе нерезиденты) станут обязаны иметь счет в российском банке для получения возмещения по соответствующим документам.

По меньшей мере миллион счетчиков электроэнергии могут оказаться вне закона. Об этом сообщает «Коммерсант». В декабре Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило перечень стандартов передачи данных, допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. Популярный зарубежный стандарт NB-IoT не вошел в него.

Tele2, «МегаФон» и На днях МТС «Вымпелком» направили письма в Минцифры, в которых указали, что по этой причине лишь в Центральной России около миллиона приборов учета могут оказаться вне закона.

В инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости. В распоряжении агентства оказалась новая редакция инструкции.

В ней сказано, что вакцину следует с осторожностью применять людям, у которых имеются злокачественные новообразования. В предыдущей редакции этого предупреждения не было. В инструкции сказано, что предупреждение вызвано недостатком информации.

Проведение шумных ремонтных работ в жилых домах могут ограничить тремя днями в неделю. Об этом сообщают «Известия». В настоящее время, как сообщал «Рамблер», шумный ремонт можно делать в течение восьми часов в день, за исключением воскресений и праздников.