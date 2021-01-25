Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео 

В Лондоне полицейские пресекли массовую рейв-вечеринку. В стране сейчас действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Однако это не помешало сотням людей развлечься на дискотеке.

По данным Скотленд-Ярда, многочисленное увеселительное мероприятие проходило в ангаре, расположенном в районе Хакни, в нем приняли участие не менее 300 человек. В самый разгар вечеринки туда нагрянули стражи правопорядка с собаками. Они выбили дверь помещения и начали задерживать людей. 78 человек были доставлены в полицейский участок, им выпишут штрафы.