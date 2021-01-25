Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
В Лондоне полицейские пресекли массовую рейв-вечеринку. В стране сейчас действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Однако это не помешало сотням людей развлечься на дискотеке.
По данным Скотленд-Ярда, многочисленное увеселительное мероприятие проходило в ангаре, расположенном в районе Хакни, в нем приняли участие не менее 300 человек. В самый разгар вечеринки туда нагрянули стражи правопорядка с собаками. Они выбили дверь помещения и начали задерживать людей. 78 человек были доставлены в полицейский участок, им выпишут штрафы.
В мире , Видео , Европа , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
01:14
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
Происшествия
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
00:57
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
Происшествия
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
01:16
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение