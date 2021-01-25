Западные СМИ отметили Крым как российскую территорию

Он обратил внимание на то, что за последнее время два крупных средства массовой информации, «Би-би-си» и Первый немецкий канал, «ошиблись» в определении территориальной принадлежности Крыма. Дипломат сообщил, что ему это совсем не нравится. Он отказался успокаивать себя тем, что это случайность.

«И один случай — это реальная проблема», — убежден Климкин.

Он назвал важным для властей Украины не просто реагировать на подобное, а перезапустить эмоциональную кампанию по теме оккупации Крыма и активно работать со всеми ведущими СМИ.

Дипломат выразил уверенность, что никому, кроме украинцев, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросе оккупации полуострова, а если эта тема станет привычной для общественности, то рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций в отношении России.