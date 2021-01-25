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Москва

Климкин ужаснулся российским Крымом в мировых СМИ 

Артём Кульша 29 минут назад
Западные СМИ отметили Крым как российскую территорию
Фото: РИА Новости
Тот факт, что западные СМИ называют Крым российским, — это реальная проблема. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в своем фейсбуке.
Он обратил внимание на то, что за последнее время два крупных средства массовой информации, «Би-би-си» и Первый немецкий канал, «ошиблись» в определении территориальной принадлежности Крыма. Дипломат сообщил, что ему это совсем не нравится. Он отказался успокаивать себя тем, что это случайность.

«И один случай — это реальная проблема», — убежден Климкин.

Он назвал важным для властей Украины не просто реагировать на подобное, а перезапустить эмоциональную кампанию по теме оккупации Крыма и активно работать со всеми ведущими СМИ.
Дипломат выразил уверенность, что никому, кроме украинцев, не интересно держать эмоциональный фокус на вопросе оккупации полуострова, а если эта тема станет привычной для общественности, то рано или поздно начнутся разговоры об ослаблении санкций в отношении России.
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В мире , Павел Климкин , BBC News
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