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Москва

Видео с дымом над Вестминстерским дворцом 

Вадим Дроздов 37 минут назад
24 января в Лондоне над Вестминстерским дворцом очевидцы наблюдали клубы черного дыма. В здании сработала пожарная сигнализация. По данным службы, возгорание во дворце не было зафиксировано. В Палате общин заявили, что был виден не дым, а «просто пар». Позднее выяснилось, что срабатывание сигнализации было ложным.
Похожая ситуация наблюдалась менее месяца назад, когда пожарные прибыли во дворец по вызову прохожих, заметивших задымление крыши дворца.
После проверки представитель пожарной службы заявил, что никакого возгорания на месте не обнаружено, а наблюдаемый с моста "дым" является паром, который становится более заметен в холодную погоду.
В мире , Видео , Парламент Великобритании
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