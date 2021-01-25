В Южной Корее ухудшилась ситуация с птичьим гриппом

Власти Южной Кореи ликвидировали 21,7 млн голов домашней птицы для борьбы с растущим числом случаев высокопатогенного птичьего гриппа на фермах по всей стране, сообщили в министерстве продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

В связи с этим свежие яйца в Южной Корее подорожали на 24,8%, цены на курицу подскочили на 14,9%, утиное мясо подорожало на 18,1%, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

Страна планирует импортировать до 50 тыс. тонн свежих яиц и других яичных продуктов без пошлин до конца июня.

Напомним, Южная Корея подтвердила первый в 2020 году случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в конце ноября. Затем вспышки вируса стали выявлять и на других фермах в различных регионах. В результате география случаев заболевания охватывает всю страну.

По данным министерства, с конца ноября в стране зарегистрировано уже 72 случая высокопатогенного птичьего гриппа. Уровень предупреждения по стране в связи с птичьим гриппом был поднят до уровня «серьезная опасность». По регламенту забиваются все птицы в радиусе трех километров от зараженных ферм.