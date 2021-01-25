Турция готова производить миллионы доз вакцины «Спутник V»

"Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной. Наши переговоры продолжались, в июле они достигли определенного момента, и 16 августа мы подписали в нашей стране соглашение с РФПИ. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины, уже нам переданы. Мы их передали в Министерство здравоохранения Турции", — добавил он.