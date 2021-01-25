Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Турецкая компания готова производить миллионы доз вакцины «Спутник V» 

ТАСС и ещё 6 12 часов назад
Турция готова производить миллионы доз вакцины «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Турецкий производитель фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A. S. готов производить миллионы доз российской вакцины "Спутник V" после трансфера соответствующих технологий. Об этом заявил в понедельник в интервью агентству Demiroren председатель совета директоров компании Озтюрк Оран.

"После завершения процесса передачи технологий между двумя странами, мы сможем в Турции производить миллионы доз", — подчеркнул Оран.

По его словам, турецкая фармкомпания начала переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) еще в апреле прошлого года.

"Мы провели исследование и начали вести переговоры с Россией, полагая, что вакцина может быть более эффективной. Наши переговоры продолжались, в июле они достигли определенного момента, и 16 августа мы подписали в нашей стране соглашение с РФПИ. Все документы и данные, которые необходимы для совместного производства вакцины, уже нам переданы. Мы их передали в Министерство здравоохранения Турции", — добавил он.

По словам Орана, сейчас ситуация "находится на стадии завершения процессов в Минздраве, касающихся производства". "Есть также компании, с которыми мы разговаривали по поводу производственных мощностей. Ожидается, что эта вакцина будет производиться в нашей стране, а также экспортироваться в другие страны, в том числе европейские", — отметил он.
23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве вакцины против коронавирус "Спутник V" в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии.
Вакцина "Спутник V" основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
ТАСС: последние новости
Президент Афганистана сообщил, что США пересматривают договор с "Талибан" Президент Афганистана сообщил, что США пересматривают договор с "Талибан" Во Франции заявили, что не выявили неожиданных побочных реакций на вакцину от коронавируса Во Франции заявили, что не выявили неожиданных побочных реакций на вакцину от коронавируса СМИ: в Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма "Элоиза" СМИ: в Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма "Элоиза"
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Китай , Пекин , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение