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Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США 

РИА Новости и ещё 2 32 минуты назад
Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой принять меры по преодолению климатического кризиса и разместил его в своем инстаграме.
За сутки оно набрало почти пятьсот тысяч "лайков" и более четырех тысяч комментариев.
Актер, давно занимающийся экологическими проблемами, призвал Джо Байдена стать "климатическим президентом", который сумеет увести человечество от "края пропасти", на котором оно оказалось.

"Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовалась чистая энергия. Это создаст большое число рабочих мест, уменьшит вредные выбросы и параллельно уберет экономическое и расовое неравенство", — уверен Ди Каприо.

Он также одобрил решение Байдена присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.
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В мире , США , Экология , Джозеф Байден , Леонардо ДиКаприо , Париж , Франция
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