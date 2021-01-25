ДиКаприо и Безос попросили Байдена заняться климатом

Более 150 активистов, актеров и бизнесменов, в том числе актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отреагировать на проблему изменения климата. Открытое письмо опубликовано на сайте Climate Power 2020.
Авторы обращения отметили, что Байден могут запомнить как «климатического президента», который увел человечество «с края обрыва».
«Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в тексте письма.
Также активисты оценили указ Байдена о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Однако, по их мнению, этого недостаточно.
Из знаменитостей под письмом подписались актрисы Натали Портман и Зоуи Дешанель. Кроме того, свои подписи под обращением поставили председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга и председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин.
Джо Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. В частности он подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент США Майк Пенс, бывшие президенты страны Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.