ДиКаприо и Безос попросили Байдена заняться климатом

Авторы обращения отметили, что Байден могут запомнить как «климатического президента», который увел человечество «с края обрыва».

«Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в тексте письма.

Также активисты оценили указ Байдена о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Однако, по их мнению, этого недостаточно.