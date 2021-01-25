Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

ДиКаприо и Безос обратились к Байдену с проблемой изменения климата 

Lenta.ru 17 минут назад
ДиКаприо и Безос попросили Байдена заняться климатом
Фото: EPA
Более 150 активистов, актеров и бизнесменов, в том числе актер Леонардо ДиКаприо и основатель Amazon Джефф Безос, подписали открытое письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отреагировать на проблему изменения климата. Открытое письмо опубликовано на сайте Climate Power 2020.
Авторы обращения отметили, что Байден могут запомнить как «климатического президента», который увел человечество «с края обрыва».

«Вы можете обеспечить переход мировых энергетические систем с ископаемых видов топлива на чистую энергию, создавая при этом множество рабочих мест, сокращая загрязнение и устраняя при этом экономическое, расовое неравенство и неравенство в отношении здоровья», — говорится в тексте письма.

Также активисты оценили указ Байдена о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату. Однако, по их мнению, этого недостаточно.
Из знаменитостей под письмом подписались актрисы Натали Портман и Зоуи Дешанель. Кроме того, свои подписи под обращением поставили председатель совета директоров Mastercard Аджай Банга и председатель Комитета по окружающей среде, здоровью и безопасности пищевых продуктов Европейского парламента Паскаль Канфин.
Джо Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. В частности он подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент США Майк Пенс, бывшие президенты страны Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
Последние новости
В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолетом в мире В США «убийцу» российских С-400 назвали «самым крутым» самолетом в мире В Кремле перечислили лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле перечислили лидеров по доверию среди губернаторов Советник Кадырова обратился к чеченцу с митинга в Москве Советник Кадырова обратился к чеченцу с митинга в Москве
Комментарии
В мире , США , Экология , Джефф Безос , Барак Обама , Зоуи Дешанель , Джозеф Байден , Майк Пенс , Билл Клинтон , Джордж Буш , Дональд Трамп , Аджай Банга , Леонардо ДиКаприо , Натали Портман , Стефани Джерманотта , Amazon , Европарламент , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
01:14
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
Происшествия
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
00:57
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
Происшествия
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
01:16
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
В мире
Видео с места смерти из-за челленджа в ТикТоке
02:09
Видео с места смерти из-за челленджа в ТикТоке
Происшествия
Видео извинений ОМОНовца, ударившего женщину
02:07
Видео извинений ОМОНовца, ударившего женщину
Происшествия
Видео «пьяного» ДТП с питерской блогершей
02:09
Видео «пьяного» ДТП с питерской блогершей
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Бразилии
01:34
Видео с места крушения самолета в Бразилии
Происшествия
Видео акции против ограничительных мер в Дании
00:32
Видео акции против ограничительных мер в Дании
В мире
Видео с места пожара автосервиса в Подмосковье
00:15
Видео с места пожара автосервиса в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение