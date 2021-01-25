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Мужчина на 50 лет заморозил умершую жену в надежде ее воскресить 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Мужчина на 50 лет заморозил умершую жену
Фото: mothership.sg
Житель китайской провинции Шаньдун заморозил тело умершей от рака легких жены в надежде воскресить ее в будущем. Об этом сообщает издание Mothership.
49-летняя жена Гуя Цзюньминя (Gui Junmin) Чжань Вэньлянь (Zhan Wenlian) была больна раком легких. Когда она умирала, Цзюньминю пришла в голову идея сохранить ее тело при помощи криогенной заморозки. Изучив вопрос, китаец спросил у жены, согласна ли она на такую процедуру.
К этому моменту рак распространился в мозг Вэньлянь. Она уже не могла говорить и контролировать мышцы лица. Муж попросил ее сжать его руку в случае ее согласия.

«Конечно, она согласилась. Иначе она не схватила бы мою руку», — отметил он.

Цзюньминь сказал жене: «Тебе просто придется немного поспать». Сердце Вэньлянь остановилось 8 мая 2017 года. Специалисты незамедлительно провели 55-часовую операцию по заморозке ее тела. Прежде, чем ее на 50 лет поместили в криогенный резервуар, муж в последний раз посмотрел на нее. Она выглядела так, как будто погружена в сон.
Резервуар для криогенной заморозки заполняется двумя тысячами литров жидкого азота. В нем поддерживается температура в минус 196 градусов Цельсия.
Ранее сообщалось, что жену и троих сыновей президента американской некоммерческой организации «Институт крионики» Денниса Ковальски (Dennis Kowalski) после смерти заморозят в жидком азоте. Ковальски надеется, что в будущем научатся оживлять умерших людей, которые были сохранены таким способом.
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