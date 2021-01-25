Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Венесуэле рассказали о ходе испытаний вакцины «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 51 минуту назад
В Венесуэле испытали вакцину «Спутник V»
Фото: РИА Новости
В ходе испытаний российской вакцины от коронавируса в Венесуэле у добровольцев не выявлены серьезные побочные эффекты, рассказал врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины.

«Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине», — передает его слова РИА «Новости».

Пиньера добавил, что для участия в испытаниях российской вакцины отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, 40 получили две дозы.
В конец декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны от коронавируса.
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной. Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября прошлого года.
Вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес сообщал, что власти Венесуэлы обсуждают с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID Кабмин Израиля решил закрыть аэропорт в Тель-Авиве из-за COVID Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС Названы сроки выхода третьей вакцины в ЕС
Комментарии
В мире , Наука и техника , Николас Мадуро , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Аргентина , Венесуэла , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
01:03
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
Происшествия
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
00:17
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
Пожары
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
00:19
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
Происшествия
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
01:43
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
00:39
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
00:54
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
Происшествия
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
00:25
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
США
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть