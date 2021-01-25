Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Вашингтоне после окончания режима ЧС сняли оцепление 

ТАСС и ещё 2 56 минут назад
В Вашингтоне после окончания режима ЧС сняли оцепление
Фото: ТАСС
Жизнь в Вашингтоне после предпринятых в связи с инаугурацией президента беспрецедентных мер безопасности возвращается в нормальное русло. В воскресенье завершился режим чрезвычайной ситуации, который ввел в столичном округе еще бывший глава государства Дональд Трамп. Если недавно в городе в близлежащих к Белому дому и Конгрессу кварталах была выстроена многоуровневая система кордонов и блокпостов, то теперь, как смог убедиться корреспондент ТАСС, практически все ограничения сняты.
Исчезли стоявшие поперек полос движения армейские и строительные грузовики, не видно автомобилей специальных ведомств с проблесковыми маячками, разобраны палатки досмотра Секретной службы США, убраны металлические и бетонные заграждения. Дороги доступны для проезда, общественный транспорт и автомобили свободно курсируют и по участку Эйч-стрит, расположенному между прилегающей к резиденции президента Лафайет-сквер и площадью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Эта территория с момента начала в конце мая прошлого года различных акций и демонстраций закрывалась для движения чаще всего.
Центральный бульвар от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна вновь открыт для широкой публики. Решение властей временно запретить в преддверии инаугурации прогулки по этой аллее, имеющей символичное значение для американцев, подчеркнуло весь масштаб беспрецедентности ситуации и вызвало негодование среди жителей.
На перекресток между 15-й улицей и Конститьюшн авеню вернулись фургончики с фастфудом и мороженым, около них выстроилась небольшая очередь из иностранных туристов и прибывших из соседних штатов американцев. В соседней палатке продают атрибутику с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, при этом в продаже снова появились футболки и красные кепки с лозунгами предвыборной кампании республиканца Трампа. Кафе и рестораны принимают посетителей, магазины и офисы постепенно снимают с витрин фанерные листы.
Территория вокруг Белого дома по-прежнему огорожена двухметровым металлическим забором. В периметр попали также здание Минфина и Лафайет-сквер. Бросается в глаза отсутствие прибывших на усиление военнослужащих Национальной гвардии США, их можно встретить изредка. Часть бойцов уже покинула город и вернулась к местам постоянной дислокации в свои штаты. Как рассказал ТАСС представитель Нацгвардии штата Пенсильвания капитан Кори Джонсон, каких-либо инцидентов в дни после инаугурации зафиксировано не было.

"Ничего такого не было. Все было идеально", — заявил он.

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии усилили меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, была закрыта для движения машин.
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
ТАСС: последние новости
В Венесуэле рассказали о результатах исследований российской вакцины "Спутник V" В Венесуэле рассказали о результатах исследований российской вакцины "Спутник V" Reuters: Байден запретит въезд в США для иностранцев, побывавших недавно в ЮАР Reuters: Байден запретит въезд в США для иностранцев, побывавших недавно в ЮАР Кабмин Израиля постановил закрыть аэропорт Бен-Гурион с 26 по 31 января Кабмин Израиля постановил закрыть аэропорт Бен-Гурион с 26 по 31 января
Комментарии 1
В мире , США , Безопасность , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Авраам Линкольн , Минфин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
01:03
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
Происшествия
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
00:17
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
Пожары
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
00:19
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
Происшествия
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
01:43
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
00:39
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
00:54
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
Происшествия
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
00:25
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
США
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение