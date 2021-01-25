В Вашингтоне после окончания режима ЧС сняли оцепление 

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Жизнь в Вашингтоне после предпринятых в связи с инаугурацией президента беспрецедентных мер безопасности возвращается в нормальное русло. В воскресенье завершился режим чрезвычайной ситуации, который ввел в столичном округе еще бывший глава государства Дональд Трамп . Если недавно в городе в близлежащих к Белому дому и Конгрессу кварталах была выстроена многоуровневая система кордонов и блокпостов, то теперь, как смог убедиться корреспондент ТАСС, практически все ограничения сняты.

Исчезли стоявшие поперек полос движения армейские и строительные грузовики, не видно автомобилей специальных ведомств с проблесковыми маячками, разобраны палатки досмотра Секретной службы США , убраны металлические и бетонные заграждения. Дороги доступны для проезда, общественный транспорт и автомобили свободно курсируют и по участку Эйч-стрит, расположенному между прилегающей к резиденции президента Лафайет-сквер и площадью Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Эта территория с момента начала в конце мая прошлого года различных акций и демонстраций закрывалась для движения чаще всего.

Центральный бульвар от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна вновь открыт для широкой публики. Решение властей временно запретить в преддверии инаугурации прогулки по этой аллее, имеющей символичное значение для американцев, подчеркнуло весь масштаб беспрецедентности ситуации и вызвало негодование среди жителей.

На перекресток между 15-й улицей и Конститьюшн авеню вернулись фургончики с фастфудом и мороженым, около них выстроилась небольшая очередь из иностранных туристов и прибывших из соседних штатов американцев. В соседней палатке продают атрибутику с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, при этом в продаже снова появились футболки и красные кепки с лозунгами предвыборной кампании республиканца Трампа. Кафе и рестораны принимают посетителей, магазины и офисы постепенно снимают с витрин фанерные листы.

Территория вокруг Белого дома по-прежнему огорожена двухметровым металлическим забором. В периметр попали также здание Минфина и Лафайет-сквер. Бросается в глаза отсутствие прибывших на усиление военнослужащих Национальной гвардии США, их можно встретить изредка. Часть бойцов уже покинула город и вернулась к местам постоянной дислокации в свои штаты. Как рассказал ТАСС представитель Нацгвардии штата Пенсильвания капитан Кори Джонсон, каких-либо инцидентов в дни после инаугурации зафиксировано не было.

"Ничего такого не было. Все было идеально", — заявил он.

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии усилили меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, была закрыта для движения машин.