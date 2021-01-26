Первый случай заражения «бразильским» штаммом коронавируса выявили в США 

Минздрав Миннесоты в понедельник выявил первый в Соединенных Штатах случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса.

"Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах", — говорится в заявлении медиков. Уточняется, что симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились на первой неделе текущего месяца, а анализ он сдал 9 января.

Впервые о появлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. Об обнаружении случаев заражения "бразильским" штаммом сообщили власти Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи и Японии.

По информации британских экспертов, существует два разных типа "бразильской" разновидности вируса (P.1 и P.2). Ни один из них до сегодняшнего дня не был выявлен в США.