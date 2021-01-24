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Номинант премии «Оскар» умер в США 

Газета.Ru и ещё 4 20 часов назад
Умер номинант премии «Оскар» Уолтер Бернстайн
Фото: Луиджи Нови / Wikimedia Commons
Американский кино— и телесценарист Уолтер Бернстайн умер в 101 год, сообщает телеканал "360". Причина смерти — пневмония.
Уолтер Бернстайн родился в 1919 году в Бруклине. В 1940-м он окончил Дартмутский колледж. Во время Второй мировой войны молодой человек писал эссе, а после окончания боевых действий опубликовал их отдельной книгой. На издание обратили внимание в Голливуде, и в 1947-м Бернстайн подписал договор сценариста с Columbia Pictures. В 1950 году его внесли в черный список Голливуда за поддержку коммунизма.
После этого Бернстайн некоторое время выпускал свои работы под псевдонимами. Среди работ Бернстайна как сценариста числятся: "Поцелуями сотри кровь с моих рук", "Великолепная семерка", "Дом на Кэрролл-стрит", "Проказник из психушки", "Подставное лицо". Последняя кинокартина была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".
Сценарий к драме "Дети мисс Эверс" был номинирован на премию "Эмми".
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В мире , Уолтер Бернстайн , Бруклин , Голливуд , США
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