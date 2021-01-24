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Умер сценарист Уолтер Бернстайн 

ТАСС 25 минут назад
Умер сценарист Уолтер Бернстайн
Фото: Getty Images for Academy Of Motion Picture Arts And Sciences
Американский кино— и телесценарист, номинант на премии "Оскар" и Emmy Уолтер Бернстайн умер в субботу на 102-м году жизни. Об этом со ссылкой на его вдову Глорию Лумис в воскресенье сообщила телекомпания CNN.
По словам Лумис, причиной смерти стала пневмония.
Как отмечает CNN, Бернстайн известен благодаря тому, что в 1950 году его за поддержку коммунизма включили в черный список Голливуда. После этого он некоторое время подписывал свои работы различными псевдонимами. В 1976 году вышел фильм "Подставное лицо" (The Front) режиссера Мартина Ритта по основанному на личном опыте сценарию Бернстайна. Картина удостоилась номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".
Сценарий Бернстайна к телефильму "Дети мисс Эверс" (Miss Evers' Boys, 1997) был номинирован на премию Emmy.
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В мире , Уолтер Бернстайн , Голливуд , США
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