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На митинге в Тбилиси демонстранты призывают к отмене ограничений по COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
В Тбилиси демонстранты призвали отменить ограничения по COVID-19
Фото: РИА Новости
На митинг в Тбилиси более 200 человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли с требованием к властям отменить жесткие запреты и ограничения, действующие в Грузии с ноября из-за угрозы распространения COVID-19.
«Предупредительная акция» прошла у здания Госканцелярии в Тбилиси.
Участник акции, лидер оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридз заявил СМИ, что «цель акции — добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией».
В роли организаторов акции выступили рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации. Участники акции потребовали от власти в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.

«В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений. Я полностью поддерживаю требования организаторов акции» — сказал Джапаридзе.

В случае, если власть не рассмотрит требования митингующих, то в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать «комендантский час», откроются магазины, рестораны, кинотеатры. Участники акции заявили, что из-за отсутствия работы они и их семьи обречены «на голодную смерть».
Ранее Грузия отменила запрет на регулярное авиасообщение с другими государствами. Он был введен в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Решение аннулировать введенное ограничение принял межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии. Авиасообщение будет возобновлено 1 февраля.
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Комментарии 1
В мире , Грузия , Тбилиси
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