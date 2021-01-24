В Тбилиси демонстранты призвали отменить ограничения по COVID-19

На митинг в Тбилиси более 200 человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли с требованием к властям отменить жесткие запреты и ограничения, действующие в Грузии с ноября из-за угрозы распространения COVID-19.

«Предупредительная акция» прошла у здания Госканцелярии в Тбилиси.

Участник акции, лидер оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридз заявил СМИ, что «цель акции — добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией».

В роли организаторов акции выступили рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации. Участники акции потребовали от власти в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.

«В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений. Я полностью поддерживаю требования организаторов акции» — сказал Джапаридзе.

В случае, если власть не рассмотрит требования митингующих, то в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать «комендантский час», откроются магазины, рестораны, кинотеатры. Участники акции заявили, что из-за отсутствия работы они и их семьи обречены «на голодную смерть».