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Bild сообщила о первом в ФРГ случае увольнения из-за отказа сделать прививку от COVID-19 

ТАСС 8 минут назад
Глава одной из немецких фирм по уходу за инвалидами и престарелыми уволил семь сотрудников за отказ привиться от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.
По информации издания, это первый случай увольнения работников из-за отказа сделать прививку от коронавирусной инфекции, несмотря на то что вакцинация в ФРГ является добровольной. После увольнения сотрудников главе фирмы по уходу в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Анхальт) Рене Вильмеру стали поступать угрозы убийством со стороны противников вакцинации, отмечает газета.
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Вильмер потребовал от своих сотрудников привиться от коронавируса, как только поступила вакцина. Работники по уходу за инвалидами и престарелыми входят в первую приоритетную группу граждан ФРГ, которым она положена. Трое отказались делать прививку, еще четверо не смогли определиться. Глава фирмы дал два дня на принятие решения, однако сотрудники так и не сделали прививку, за чем последовало их увольнение.

"Я делаю все, чтобы защитить наших пациентов. Это моя моральная обязанность", — обосновал Вильмер свои действия.

Вакцинация против коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. До конца года ФРГ получила более 1,3 млн доз препарата, разработанного консорциумом BioNTech и Pfizer. На начало года были запланированы поставки еще 4 млн доз. Однако сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что производители сообщили о задержках в поставках.
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В мире , Видео , Pfizer , Bild , Германия
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