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Британцы возмущены вакцинацией серийного убийцы раньше миллионов людей 

ЧП Столица 53 минуты назад
Британцев возмутила вакцинация серийного убийцы
Фото: ЧП Столица
В Британии возмущены известием о том, что 52-летний серийный убийца Леви Беллфилд может получить вакцину для профилактики коронавируса раньше миллионов уязвимых людей в стране, сообщает The Sun.
По данным издания, преступник, как и некоторые другие заключенные в тюрьме строго режима Франкленд в графстве Дарем, получили письмо с приглашением пройти вакцинацию. Согласно этой информации, им могут сделать прививку в ближайшие недели.

«Я надеюсь, что министр юстиции немедленно вмешается и выяснит, почему дефицитные дозы вакцины используются таким образом и чья это была идея», — сообщил британский политик, экс-министр внутренних дел Дэвид Бланкетт.

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Бывший детектив Колин Саттон, который руководил расследованием дела Беллфилда, также выразил недоумение по поводу этого и отметил, что в приоритете должны быть тюремный персонал, полицейские, учителя, продавцы и водители. Леви Беллфилд — единственный серийный убийца в Великобритании, приговоренный к двум пожизненным заключениям — то есть, он никогда не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Его обвинили в убийстве 13-летней девочки и еще двух женщин, а также в других преступлениях. Кроме того, его подозревали в убийстве целой семьи.
Напомним, 11 марта ВОЗ признала ситуацию с распространением нового коронавируса пандемией. Во всем мире установлено более 98,7 миллиона случаев заболевания. В России выявлено 3 719 400 случаев.
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В мире , ВОЗ , Дарем , Соединенное Королевство , Великобритания
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