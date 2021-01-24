В Германии за сутки умерли более 900 пациентов с коронавирусом 

Более 900 летальных случаев и свыше шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии за последние сутки, следует из данных Института Роберта Коха , который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за минувшие 24 часа в ФРГ зафиксировали 903 летальных исхода среди пациентов с COVID-19 и 6408 новых случаев заражения. В понедельник сообщалось о 214 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

Всего с начала эпидемии в Германии медики зафиксировали 2 148 077 случаев заражения и 52 990 летальных исходов. Выздоровели более 1,8 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.