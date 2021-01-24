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В Киеве рассказали о новом источнике «угнетения достоинства» украинцев 

Профиль 41 минуту назад
В Киеве раскритиковали субсидии на ЖКХ
Фото: РИА Новости
С начала 2021 года на Украине подорожали газ и электроэнергия. Население ответило акциями протеста в нескольких регионах.
И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко рассказал на пресс-конференции о том, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг «угнетают достоинство» украинцев.

«Ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии. Поэтому психологически это тоже плохо для людей», — приводит слова Витренко РИА Новости.

Министр считает, что получение субсидий вызывает у жителей Украины психологический дискомфорт. Люди «не хотят чувствовать себя бедными», объяснил Витренко.
Ранее «Профиль» писал о том, что цена на газ для населения Украины снизится с 1 февраля текущего года. Такое заявление 18 января, прозвучало от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

«Мы снижаем стоимость газа для населения на 30%… Такое ограничение будет действовать на время до завершения отопительного сезона», — рассказал Шмыгаль в ходе внеочередного заседания правительства.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявила, что во время отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы в полной мере ощутят «весь непрофессионализм и преступные действия» нынешнего правительства. Такое заявление было сделано в связи с рекордно высокими тарифами на газ. Представители партии также назвали меры, которые возможно предпринять для решения этой проблемы.
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В мире , Юрий Витренко , Денис Шмыгаль , РИА Новости , Киев
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