Взрыв произошел в церкви в Калифорнии

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По данным ФБР, взрыв прогремел рано утром, в здании выбило стекла. О пострадавших не сообщается.

«По всей видимости, стены церкви были испорчены вандалами, все окна были выбиты… из-за взрыва» — отметил сотрудник местной полиции Кристофер Кано.

Сообщается, что священник церкви в начале января обратился в полицию в связи с угрозами о подрыве здания.