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СМИ сообщили о взрыве в баптистской церкви в США 

ТК «Звезда» и ещё 3 59 минут назад
Взрыв произошел в церкви в Калифорнии
Фото: pixabay.com
Федеральное бюро расследований США, совместно с руководством города Эль-Монте в штате Калифорния, приступило к расследованию взрыва в баптистской церкви. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию
По данным ФБР, взрыв прогремел рано утром, в здании выбило стекла. О пострадавших не сообщается.

«По всей видимости, стены церкви были испорчены вандалами, все окна были выбиты… из-за взрыва» — отметил сотрудник местной полиции Кристофер Кано.

Сообщается, что священник церкви в начале января обратился в полицию в связи с угрозами о подрыве здания.
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В мире , Взрывы и катастрофы , ФБР , Лос-Анджелес , Нью-Йорк , США
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