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На Украине прошли массовые протесты против высоких тарифов ЖКХ 

ЧП Столица 41 минуту назад
На Украине прошли массовые протесты против высоких тарифов ЖКХ
Фото: Reuters © Valentyn Ogirenko
В городе Каменский около 120 демонстрантов перекрыли дорогу на перекрестке улиц Канатная и Сичеславский путь.
Украинцы массово вышли на акции протесты из-за непомерно высоких тарифов на коммунальные услуги. Происходящее в стране активисты уже окрестили «тарифным геноцидом».
Так, митинг состоялся на Соборной площади в Одессе, его участники собирали подписи под обращением с соответствующими требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде, сообщает издание «Общественное».
В городе Каменский около 120 демонстрантов перекрыли дорогу на перекрестке улиц Канатная и Сичеславский путь. Также протестовали в Марганце, Чернигове, Кропивницком, Полтаве, Прикарпатье и других населенных пунктах.
Дело в том, что с 1 января на Украине отменили льготный тариф на электроэнергию. Подобное решение обосновали тем, что если его не принять, якобы резко вырастут цены.
Ранее пенсионер из Киева Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, которая озадачила его непомерной суммой за отопление. За декабрь прошлого года ему предстоит заплатить 10 796 гривен (примерно 28 тысяч рублей). Липовский живет в квартире площадью в 102 квадратных метра.
Комментаторы, просканировав QR-код квитанции, выяснили, что общий долг пенсионера уже превысил 182 тысячи рублей. Причина в том, что мужчина не может оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.
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Комментарии 127
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Каменский , Кропивницкий , Одесса , Полтава , Саратовская Область , Чернигов
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