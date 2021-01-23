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Москва

СБУ заявила о задержании «российского агента» по прозвищу Джигурда 

РИА Новости 40 минут назад
На Украине задержали «российского агента» по прозвищу Джигурда
Фото: пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области заявили о задержании мужчины, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу "Джигурда". Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинской спецслужбы.
В СБУ утверждают, что задержанный мужчина якобы получил денежное вознаграждение от своих кураторов за организацию массовых протестов на территории Украины с целью дестабилизации обстановки в стране. В частности, по мнению СБУ, задержанный якобы причастен к "тарифному Майдану".
Также он, по утверждению СБУ, должен был собирать информацию о положении дел в украинской экономике. Задача агента "Джигурда" якобы заключалась в формировании протестного настроения в приграничных с республикой Крым украинских регионах и возможного в будущем выхода некоторых частей Украины из состава страны.
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В мире , ФСБ , СБУ
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