На Украине задержали «российского агента» по прозвищу Джигурда

Сотрудники службы безопасности Украины в Херсонской области заявили о задержании мужчины, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу "Джигурда". Сообщение об этом появилось на официальном сайте украинской спецслужбы.

В СБУ утверждают, что задержанный мужчина якобы получил денежное вознаграждение от своих кураторов за организацию массовых протестов на территории Украины с целью дестабилизации обстановки в стране. В частности, по мнению СБУ, задержанный якобы причастен к "тарифному Майдану".

Также он, по утверждению СБУ, должен был собирать информацию о положении дел в украинской экономике. Задача агента "Джигурда" якобы заключалась в формировании протестного настроения в приграничных с республикой Крым украинских регионах и возможного в будущем выхода некоторых частей Украины из состава страны.

Его обвиняют по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В данный момент продолжается досудебное следствие.