Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Легендарный телеведущий Лари Кинг скончался в возрасте 87 лет.

Его представители подтвердили, что он умер в больнице Cedars Sinai в Лос-Анджелесе

«С глубокой печалью объявляем о смерти ведущего Ларри Кинга. Он скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. 63 года работы на радио, телевидении, в цифровых СМИ, тысячи интервью, награды и признание Ларри во всем мире являются свидетельством его уникального и непреходящего таланта телеведущего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ларри всегда считал звездами приглашенных участников, а себя называл просто «беспристрастным связующим звеном между гостями и аудиторией».

Ларри любил задавать короткие, прямые и несложные вопросы. Он считал, что краткие вопросы обычно дают наилучшие ответы, и он не ошибался в этом.

Все мировые СМИ сообщают сейчас, что ушел из жизни не просто известный журналист, Кинг был "настоящей ТВ-иконой", летописцем нескольких мировых десятилетий. О времени похорон и гражданской панихиды позже объявит семья Кинга.