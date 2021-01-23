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Глава МИД Ирана: перед новой администрацией США стоит важный выбор 

ИА Regnum 35 минут назад
Глава МИД Ирана: новой администрации США предстоит важный выбор
Фото: Reuters
22 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании напомнил о том, что перед новой администрацией США стоит «фундаментальный выбор»: продолжать идти по пути презрения или стремиться к миру во всем мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Зариф отметил:

«Будучи кандидатом в президенты в 2016 году, Дональд Трамп пообещал прекратить тратить американскую кровь и сокровища на войны в Западной Азии. Во время своего пребывания у власти Трамп вместо этого еще больше заманил Соединенные Штаты в ловушку в регионе и разжег разногласия до такой степени, что незначительный инцидент мог быстро выйти из-под контроля и привести к крупной войне».

«Новая администрация США должна сделать фундаментальный выбор: она может принять неудачную политику своего предшественника и продолжать идти по пути презрения к международному сотрудничеству и международному праву. Или же может отвергнуть несостоявшуюся политику и искать мира и процветания», — написал глава МИД Ирана в своем твиттере.

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Он заявил:

«Президент США Джо Байден может выбрать лучший путь, положив конец провальной политике Трампа максимального давления и вернувшись к сделке, от которой отказался его предшественник. Если он это сделает, Иран также вернется к полному выполнению наших обязательств по ядерной сделке. Но если Вашингтон вместо этого будет настаивать на получении уступок, такая возможность будет упущена».

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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , Иран , США
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