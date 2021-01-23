Глава МИД Ирана: новой администрации США предстоит важный выбор

«Будучи кандидатом в президенты в 2016 году, Дональд Трамп пообещал прекратить тратить американскую кровь и сокровища на войны в Западной Азии. Во время своего пребывания у власти Трамп вместо этого еще больше заманил Соединенные Штаты в ловушку в регионе и разжег разногласия до такой степени, что незначительный инцидент мог быстро выйти из-под контроля и привести к крупной войне».