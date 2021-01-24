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WSJ: Трамп добивался обращения Минюста США в Верховный суд для отмены итогов выборов 

ТАСС и ещё 9 45 минут назад
Республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту главы американской администрации добивался от Минюста США подачи иска в Верховный суд с целью отмены итогов выборов президента. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.
По словам источников издания, Трамп "оказывал давление" на указанное ведомство, однако назначенные им официальные лица "дали отпор". Они "отказались подавать в Верховный суд США иск, который они посчитали безосновательным", говорится в материале.
По сведениям газеты, Трамп настаивал на том, что иск с требованием признать недействительной победу на президентских выборах демократа Джозефа Байдена должен быть подан от лица администрации США. Данный план разработал его личный юрист, он также составил черновую версию документа.
Трампу предрекли разорение
В публикации утверждается, что Трамп рассчитывал прибегнуть к указанным мерам, в частности, в свете того, что в декабре 2020 года Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Это отменило бы победу Байдена. Верховный суд посчитал, что Техас не смог обосновать с юридической точки зрения свою заинтересованность в том, как организуют голосование в других штатах.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал Байден. 20 января состоялась его инаугурация.
Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.
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Комментарии 38
В мире , Видео , Джозеф Байден , Кен Пакстон , Дональд Трамп , Министерство юстиции США , Администрация США , Wall Street Journal , Висконсин , Нью-Йорк , США
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