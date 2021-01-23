Мексиканский предприниматель купил 2 млн доз вакцины «Спутник V» 

Мексиканский бизнесмен из штата Веракрус купил 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ведёт переговоры о продаже препарата в регионы страны, сообщили СМИ.

Как сообщило мексиканское издание Financiero, данные которого приводит РИА Новости, бизнесмена зовут Алехандро Коссио. Он заявил, что приветствует решение властей Мексики разрешить продажу вакцины регионам и частным лицам.

Мы ждём публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа Cofepris, — сказал Коссио.

По словам бизнесмена, он уже ведёт прямые переговоры о продаже «Спутника V» по крайней мере в семь мексиканских штатов, а также торговым представителям, которые сотрудничают с больницами.

Коссио добавил, что стоимость вакцины для населения составит 720–820 песо (2700–3100 рублей). Цена будет зависеть от того, кто и где будет её применять. Бизнесмен отметил, что рассчитывает реализовать всю партию российской вакцины у себя на родине, но не исключает, что определённое количество доз могут приобрести другие страны региона, такие как Аргентина.