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Москва

В США россиянин Фирсов признал вину в похищении данных 

ТАСС 41 минуту назад
Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в похищении данных, признал свою вину. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в пятницу в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего.
В документах отмечается, что Фирсов "согласился признать себя виновным". Его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до $250 тыс.
Американские власти задержали Фирсова по подозрению в похищении персональных данных жителей Калифорнии для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в марте 2020 года.
Власти США утверждали, что указанная платформа базируется в России. С помощью данного ресурса якобы осуществляли продажу похищенной хакерами информации, в том числе личных данных и сведений о банковских счетах.
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Комментарии
В мире , Криминал , Происшествия , Кирилл Фирсов , Нью-Йорк , США
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