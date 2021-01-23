Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Лидер ХДС назвал Россию противником Запада «во многих отношениях» 

ТК «Звезда» и ещё 1 39 минут назад
Лидер ХДС счел Россию противником Запада
Фото: pixabay.com
Новый председатель правящей в Германии коалиции Христианско-демократического союза Армин Лашет считает, что Россия является во многих отношениях противником Запада. Об этом он заявил в ходе интервью изданию FAZ.

«Россия во многих отношениях является противником, но все же остаются важные темы, для решения которых мы нуждаемся в России» — заявил Лашет.

Политик отметил, что Запад должен взаимодействовать с Россией в вопросах реализации Парижского соглашения по климату и урегулировании конфликтов, таких как в Ливии. Отмечается, что ранее Лашет считался дружелюбным по отношению к РФ. На данный момент политик является одним из потенциальных преемников Ангелы Меркель на посту канцлера.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
ТК «Звезда»: последние новости
США обвинили бывшую сотрудницу посольства в Москве в заговоре с целью кражи документов США обвинили бывшую сотрудницу посольства в Москве в заговоре с целью кражи документов Билл Гейтс привился от коронавируса Билл Гейтс привился от коронавируса Захарова высказалась о решении КС Молдавии лишить русский язык межнационального статуса Захарова высказалась о решении КС Молдавии лишить русский язык межнационального статуса
В мире , Армин Лашет , Германия , Ливия , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение