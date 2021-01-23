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В США решили бороться с COVID-19 законом военного времени 

Профиль 26 минут назад
В США решили бороться с COVID-19 законом военного времени
Фото: ©с использованием изображений Shutterstock / Fotodom и Wikimedia.org
Новый президент США Джозеф Байден ввел сразу несколько новых мер против распространения COVID-19. Они должны помочь остановить пандемию коронавируса — страна находится на первом месте в мире по количеству заболевших COVID-19 и умерших от него.
Байден ужесточил правила въезда в США. «В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус — „Профиль“) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку», — приводит слова Байдена РИА Новости.
Также он прибегнул к помощи Закона о производстве военного времени, чтобы справиться с дефицитом необходимых медикам вещей. Закон позволяет выдавать частным компаниям указания на ускорение производства и поставок конкретных наименований товаров. Таким образом в США планируют нарастить объем выпуска респираторов класса защиты N95, защитных костюмов, компонентов вакцин и даже ватных палочек для тестирования на коронавирус. Белый дом планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование на эти цели в размере $400 млн, сообщает NBC News.
Ранее «Профиль» писал о том, какие указы подписал Джозеф Байден после своего вступления в должность президента США. Один из них вводит обязательное ношение масок и социальное дистанцирование в федеральных учреждениях и на землях, принадлежащих федеральному правительству США.
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Комментарии 29
В мире , Джозеф Байден , РИА Новости , телеканал NBC , США
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