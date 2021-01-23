Байден заявил, что экономический кризис в США углубляется

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране в связи с пандемией коронавируса ухудшается. Исправить ситуацию, по его мнению, могут лишь неотложные и решительные меры.

В качестве подтверждения своих слов он сказал, что его администрация узнала о поданных американцами 900 тысяч заявок на пособие по безработице, сообщает ТАСС.

Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается, он [кризис] лишь углубляется, — заявил в этой связи Байден.

Он добавил, что считает помощь гражданам страны в этот момент не только «моральным долгом», но и экономической необходимостью, с которой нельзя медлить.

Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас, — сказал Байден.

Действия администрации, по его словам, должны быть «смелыми и решительными».

Как сообщал NEWS.ru, ранее вступивший в должность президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что органам здравоохранения страны понадобится несколько месяцев на то, чтобы привить от коронавируса большинство американцев. Кроме этого, Байден объявил карантин для всех въезжающих в США.