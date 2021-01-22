США выработают новую стратегию по КНДР 

"Взгляды президента, без сомнения, заключаются в том, что ядерная, ракетная и иная деятельность Северной Кореи в сфере распространения [оружия массового уничтожения и средств его доставки] представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подрывает глобальный режим нераспространения", — сказала Псаки.