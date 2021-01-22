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США выработают новую стратегию по КНДР 

Газета.Ru и ещё 1 53 минуты назад
США выработают новую стратегию по КНДР
Фото: Jon Chol Jin/AP
Администрация президента США Джо Байдена выработает новую стратегию по КНДР и будет проводить курс на сдерживание Пхеньяна. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

"Взгляды президента, без сомнения, заключаются в том, что ядерная, ракетная и иная деятельность Северной Кореи в сфере распространения [оружия массового уничтожения и средств его доставки] представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности, подрывает глобальный режим нераспространения", — сказала Псаки.

По ее словам, администрация тщательно оценит положение дел в вопросе Северной Кореи, проведя консультации с Японией, Южной Кореей и другими странами.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил.
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В мире , Чен Ким , Джозеф Байден , Администрация США , КНДР , Южная Корея , Пхеньян , США , Япония
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