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Москва

Тихановская спрогнозировала новую волну протестов в Белоруссии 

РИА Новости 1 час назад
Тихановская ждет новую волну протестов в Белоруссии весной
Фото: РИА Новости
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся с визитом в Таллине, заявила, что весной ждёт новую волну протестного движения в Белоруссии, а пока массовых демонстраций не было потому, что холодно.
Тихановская прибыла в Эстонию, чтобы принять участие в неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на тему свободы белорусских СМИ, которое состоялось в пятницу. Во время своего визита она также встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и депутатами эстонского парламента.
По словам Тихановской, протесты против итогов выборов президента Белоруссии и действий силовиков не утихают в Белоруссии с августа, но они стали более локальны и малочисленны.

"Вы должны понимать, что сейчас протестное движение не прекращается. То, что массовых демонстраций не было, — это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объемам. Однако все зависит от белорусов", — сказала Тихановская порталу эстонского телерадиовещания ERR.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, которая выехала в Литву. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Керсти Кальюлайд , Совбез ООН , Таллин , Эстония
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