Тихановская ждет новую волну протестов в Белоруссии весной

"Вы должны понимать, что сейчас протестное движение не прекращается. То, что массовых демонстраций не было, — это закономерно, потому что люди устали, и сейчас холодно. Но важно то, что в сердце и голове, это не изменилось. Сейчас народное движение будет нарастать и к весне вернется к прежним объемам. Однако все зависит от белорусов", — сказала Тихановская порталу эстонского телерадиовещания ERR.