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СМИ: суд в ФРГ охарактеризовал карантинные меры как «катастрофичное ошибочное решение» 

ТАСС 49 минут назад
Немецкий суд счел карантинные меры «катастрофично ошибочным решением»
Фото: РИА Новости
Суд в немецком городе Веймар (федеральная земля Тюрингия), принимая решение по мужчине, нарушившему, по мнению властей, коронавирусные ограничения, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как "катастрофичное ошибочное решение" и признал их противоречащими Конституции ФРГ. Об этом сообщило в пятницу издание "Фокус-онлайн".
Тем самым все меры правительства ФРГ и властей германских регионов, а также прежний курс по борьбе с пандемией по сути поставлены под вопрос, отмечает издание. Решение веймарского суда идет вразрез с господствующим в ФРГ мнением ученых и политиков относительно путей недопущения распространения коронавируса.
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В мире , Веймар , Германия , Тюрингия
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