Немецкий суд счел карантинные меры «катастрофично ошибочным решением»

Суд в немецком городе Веймар (федеральная земля Тюрингия ), принимая решение по мужчине, нарушившему, по мнению властей, коронавирусные ограничения, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как "катастрофичное ошибочное решение" и признал их противоречащими Конституции ФРГ. Об этом сообщило в пятницу издание "Фокус-онлайн".

Тем самым все меры правительства ФРГ и властей германских регионов, а также прежний курс по борьбе с пандемией по сути поставлены под вопрос, отмечает издание. Решение веймарского суда идет вразрез с господствующим в ФРГ мнением ученых и политиков относительно путей недопущения распространения коронавируса.