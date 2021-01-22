Сто нацгвардейцев заразились COVID-19 после беспорядков в Вашингтоне

У сотен бойцов Национальной гвардии США была выявлена коронавирусная инфекция. Все они были направлены в Вашингтон для наведения порядка на Капитолийском холме, где сторонники Трампа пытались помешать утвердить Джо Байдена президентом.

Большинство заболевших являются бессимптомными больными. Перед тем как бойцы нацгвардии покинут Вашингтон после завершения там службы, им нужно будет сдать тест на коронавирусную инфекцию. Тестирование будет проходить и среди тех, кто останется в американской столице.

Издание Politico пишет, что инцидентом заинтересовались в профильном комитете сената. Проводится расследование того, соблюдались ли меры безопасности среди сотрудников нацгвардии. Военные также подверглись высокому риску заражения COVID-19 после инаугурации Джо Байдена. Все они столпились в гараже после окончания мероприятий, заявил журналистам сенатор-республиканец.

Ранее журналисты сообщили, что охраняющие Капитолий военные и отдыхающие на его территории были вынуждены ночевать на территории многоуровневой автомобильной парковки. В ней расположились пять тысяч бойцов. В гараже нет Wi-Fi, есть одна розетка и туалет с двумя кабинками.

Как писал NEWS.ru, в одной из больниц на территории Бостона в результате ошибки были уничтожены 1900 доз вакцины Moderna, которые хранились в холодильнике. Нанятый уборщик выключил бытовой прибор. Примечательно, что холодильник был оборудован сигнализацией, но она по неустановленной причине не сработала. Ведётся расследование.