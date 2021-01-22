Порошенко потребовал от Зеленского продолжить «непрерывную осаду» Кремля

Политик потребовал продолжать «непрерывную осаду Кремля». Вести её нужно с помощью санкций. Порошенко полагает, что к переговорам по Донбассу стоит привлечь США . Власти Украины могут добиться принятия дорожной карты на своих условиях, пока в Германии пост канцлера занимает Ангела Меркель

Также Зеленскому стоит взять пример с Порошенко в вопросе ввода миротворцев Совбеза ООН в Донбасс. Бывший украинский лидер напомнил, что обращался к странам Запада с такой просьбой и они удовлетворяли её.

Порошенко считает, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы «вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», сообщает «5 канал».