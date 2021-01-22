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Москва

Порошенко заявил о необходимости «непрерывной осады» Кремля 

News.ru 3 часа назад
Порошенко потребовал от Зеленского продолжить «непрерывную осаду» Кремля
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Пётр Порошенко дал советы нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как необходимо решать вопросы с Крымом и Донбассом.
Политик потребовал продолжать «непрерывную осаду Кремля». Вести её нужно с помощью санкций. Порошенко полагает, что к переговорам по Донбассу стоит привлечь США. Власти Украины могут добиться принятия дорожной карты на своих условиях, пока в Германии пост канцлера занимает Ангела Меркель.
Также Зеленскому стоит взять пример с Порошенко в вопросе ввода миротворцев Совбеза ООН в Донбасс. Бывший украинский лидер напомнил, что обращался к странам Запада с такой просьбой и они удовлетворяли её.
Порошенко считает, что в 2021 году в Донбассе не будет условий для проведения местных выборов. Власть не должна раздражать народ разговорами на эту тему, то же касается и закупки газа у Москвы, чтобы «вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля», сообщает «5 канал».
Как писал NEWS.ru, Госбюро расследований Украины возбудило новое уголовное дело в отношении Порошенко, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Оно связано с работой кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит экс-президенту, в российском Липецке. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
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Комментарии
В мире , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Рошен , Совбез ООН , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Германия , Москва , Республика Крым , США
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