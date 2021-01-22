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WSJ: в ВОЗ считают, что коронавирус остается на упаковках замороженных продуктов 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
ВОЗ подтвердила способность COVID-19 оставаться на упаковках продуктов
Фото: Lenta.ru
Коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект новых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Последние исследования и сообщения подчеркивают, что вирус может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения, а также что передача вируса может проходить от упаковки к человеку", — цитирует издание документ. В рекомендациях указывается, что риск для потребителей оценивается как минимальный, однако "в редких случаях продукты питания могут быть заражены в ходе их производства, и вирус может оставаться в еде в ходе международных перевозок".

The Wall Street Journal отмечает, что после получения чернового варианта документа представители ВОЗ уведомили издание о том, что версия рекомендаций была отправлена случайно и нуждается в доработке.
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В ноябре китайское правительство обязало национальные таможенные органы обеспечить жесткий контроль и "всестороннюю дезинфекцию" импортируемой замороженной пищевой продукции в связи с участившимися случаями ввоза из-за границы товаров с коронавирусом на упаковке. Ответственность за качество проверки возлагается на административные органы регионов. Все работы по дезинфекции должны тщательно протоколироваться, после чего отчеты будут храниться в течение двух лет для выявления "слабых звеньев" в случае возникновения локальных вспышек.
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В мире , ВОЗ , Wall Street Journal , Китай , Новая Зеландия , Нью-Йорк , США
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