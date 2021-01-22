Генсек ООН призвал Россию и США ускорить диалог по ДСНВ 

«Генсек ООН приветствует решение США стремиться к продлению СНВ-3 на пять лет, а также вновь подтвержденную позицию России о том, что она также стремится к продлению на пять лет. Генсек ООН призывает оба государства работать оперативно, чтобы завершить необходимые процедуры по продлению СНВ-3 до его истечения 5 февраля и как можно скорее перейти к переговорам по новым мерам по контролю вооружений», — передает сообщение Дюжаррика РИА «Новости».