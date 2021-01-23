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Москва

Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 14 минут назад
Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19
Фото: Reuters
Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса, он не уточнил, каким именно препаратом вакцинировался.

«Одно из преимуществ того, что тебе 65 лет, заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и передовым медицинским работникам, которые довели нас до этого момента», — написал Гейтс в Twitter.

Напомним, Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19. Гейтс и его жена Мелинда возглавляют благотворительный фонд, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Миллиардер рассказывал, какой должна быть вакцина от коронавируса, чтобы мир «вернулся к норме».
При этом сторонники теорий заговора упрекали бизнесмена в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. Так, с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в которой режиссер рассказал о проекте Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». После этого прокуратура Москвы потребовала открыть уголовное дело по распространению фейка об искусственном создании коронавируса для чипирования людей.
Сам Гейтс заявил, что поражен тем, что его имя активно используется сторонниками теорий заговора в связи с пандемией коронавируса.
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В мире , Билл Гейтс , Никита Михалков , Microsoft
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