Билл Гейтс сделал прививку от COVID-19

«Одно из преимуществ того, что тебе 65 лет, заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и передовым медицинским работникам, которые довели нас до этого момента», — написал Гейтс в Twitter.