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На Украине члены «Правого сектора» избили журналиста 

News.ru 22 минуты назад
На Украине члены «Правого сектора» избили журналиста
Фото: РИА Новости
Участники запрещённой в России праворадикальной группировки «Правый сектор» напали на журналиста Руслана Коцабу после судебного заседания в украинском городе Коломые.
Нападение произошло после очередного судебного заседания по делу шестилетней давности о государственной измене, фигурантом которого является журналист.

Большая группа агрессивных молодчиков из провальных неонацистских группировок напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца. Полиция на это никак не реагировала, — рассказал интернет-изданию «Страна» сам журналист.

Он добавил, что вскоре радикально настроенных молодых людей стало ещё больше, но полиции удалось создать коридор, через который журналист с адвокатом смогли покинуть здание суда. При этом молодчики снова начали кидать в них яйца и пытались спустить колёса в автомобиле.

За рулём сидела моя 76 летняя мать, на которую они также напали, но благодаря сотрудникам полиции, которые оттеснили нападавших нам все же удалось покинуть территорию суда, — рассказал Коцаба.

Украинский оппозиционный журналист Руслан Коцаба был приговорён в 2015 году к 3,5 годам лишения свободы за призывы саботировать мобилизацию в армию. Он был оправдан в апелляционной инстанции и освобождён в июле 2016 года. Спустя год Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отменил оправдательный приговор и назначил пересмотр дела.
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Комментарии 47
В мире , Происшествия , Татьяна Монтян , Руслан Коцаба
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